A Bologna il convegno “Leadership, inclusione e benessere organizzativo” organizzato dal Comando Regionale della Guardia di Finanza

Nella mattinata di oggi, presso l’aula Santa Lucia dell’Università di Bologna, si è tenuto il convegno “ Leadership, inclusione e benessere organizzativo” organizzato dal Comando Regionale della Guardia di Finanza.

Tra le tante sfide che si presentano ai manager, sempre più rilevanza assumono la gestione delle risorse umane ed il benessere organizzativo, atteso che le aziende, pubbliche e private, sono il luogo dove le persone trascorrono gran parte del tempo.

Superata l’emergenza Covid, ci si trova a dover ridisegnare molte procedure e ad affrontare nuove tendenze, come quella di precoce abbandono del posto di lavoro da parte dei dipendenti, soprattutto quelli più giovani.

La crescita organizzativa viene pertanto perseguita nell’ambito di un processo di innovazione e cambiamento continuo. Innovare, nei contenuti e nelle procedure di lavoro, è necessario, così come l’attenzione da parte di tutti, ai diversi livelli di responsabilità, a mettere in atto nuove modalità di azione.

E’ pertanto necessario che il management sia adeguato a poter rappresentare una guida di valori, come la condivisione degli obiettivi, l’identificazione con l’organizzazione, il benessere organizzativo, l’inclusione e il benessere emotivo, tematiche sulle quali, moderati e presentati dal giornalista-conduttore Massimo Giletti, introdotti dall’indirizzo di saluto del Rettore dell’Alma Mater Studiorum Giovanni Molari e del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia centro settentrionale, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Cuneo, si sono soffermati il Cardinale Arcivescovo di Bologna, Sua Eminenza Matteo Maria Zuppi, il Professor Vittorino Andreoli, psichiatra e membro della New York Academy of Science, la Professoressa Vera Slepoy, psicoterapeuta e scrittrice. Hanno portato la loro testimonianza esperienziale Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym e Federica Maria Rita Livelli, componente del Cyber Resilience Committee di Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) ed Enia (Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale).

Nella seconda parte del convegno sono intervenuti i Professori Salvatore Zappalà, ordinario di psicologia del lavoro presso l’Alma Mater Studiorum, Natalia Montinari, associata di economia politica presso il medesimo ateneo, Giampaolo Montali, già commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, docente presso l’Università Bocconi di Milano e il Comandante Regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani.

La mattinata è stata impreziosita da alcuni interventi musicali, tra cui “L’emozione non ha voce”, e “Giardini di marzo” a cura del musicista e compositore Fio Zanotti, unitamente al maestro autore Mogol, che si è soffermato sulle emozioni nel tempo.

Tra i presenti al convegno, numerose Autorità, Associazioni di Categoria, professionali e sindacali, nonché studenti dell’ateneo bolognese e delle classi quarte e quinte di alcune scuole secondarie superiori.