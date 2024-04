Le celebrazioni istituzionali del 25 aprile a San Felice sul Panaro

Giovedì 25 aprile si svolgerà a San Felice sul Panaro la celebrazione del 79esimo anniversario della Liberazione.

Si comincia alle 9 presso il cimitero di San Biagio, con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide di Agostino Baraldini; alle 9.30 sarà quindi deposta un’altra corona di alloro presso il Cippo di Rivara. Alle 9.45 al Parco Marinai d’Italia alzabandiera, con la partecipazione della banda della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, deposizione della corona d’alloro. Alle 10 deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza Castello e saluto delle autorità. Alle 10.10 corteo per le vie del centro, e deposizione di una corona d’allora a casa dell’ammiraglio Carlo Bergamini. Alle 10.30 santa messa celebrata nella chiesa di piazza Italia. I cittadini sono invitati a partecipare e a esporre il Tricolore. In caso di maltempo il saluto delle autorità si svolgerà al termine della messa. Organizzano il Comune di San Felice e il Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni.