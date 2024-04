Le celebrazioni istituzionali a Guastalla per l’anniversario della Liberazione

Come sempre, il Comune di Guastalla organizza una serie di iniziative pubbliche in occasione della Festa della Liberazione. Anche quest’anno sono previsti momenti celebrativi, in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Oggi sono stati deposti fiori e corone davanti ai cippi e alle lapidi commemorative nel capoluogo e nelle frazioni), giovedì 25 aprile si terranno le celebrazioni istituzionali in occasione della festività nazionale.

In particolare, è previsto il “Percorso della Libertà”, un corteo con partenza alle ore 11.15 da piazza Mazzini ai monumenti e ai cippi della Resistenza, con l’accompagnamento del Corpo Filarmonico G. Bonafini.

PROGRAMMA

Giovedì 25 Aprile

Ore 8.45: partenza da Piazza Mazzini e inizio del percorso storico fino ai cippi di San Rocco e Case di latitanza.

Ore 11.00: ritorno in Piazza Mazzini con rinfresco

Ore 11.15: Piazza Mazzini, Celebrazioni ufficiali e Percorso della Libertà ai monumenti e cippi della Resistenza con l’accompagnamento del Corpo Filarmonico G. Bonafini

Pranzo della Liberazione

La Sezioni ANPI di Guastalla e di Gualtieri si uniscono per il pranzo, che avrà luogo a Santa Vittoria di Gualtieri, Palazzo Greppi Sala del Popolo ore 12.45

– Menù: Tortelli Verdi, brasato e polenta, Dolce, Acqua e Vino

– Menù vegetariano: Tortelli Verdi, Secondo vegetariano, Dolce,

– Acqua e Vino