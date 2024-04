La Liberazione in piazza a Sant’Ilario d’Enza

Giovedì 25 aprile tornano a S.Ilario le celebrazioni per la Festa della Liberazione (79° anniversario) promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ANPI S.Ilario.

Dopo la Santa Messa (ore 9.00) in memoria dei Caduti nella Chiesa di Sant’Eulalia con la partecipazione del Coro Mavarta, l’appuntamento è per le ore 10.00 davanti al Municipio da dove partirà il corteo accompagnato dalla Banda del Corpo Filarmonico di S.Ilario che farà tappa ai Monumenti per i Caduti e arriverà in piazza Repubblica.

Davanti al Monumento al Partigiano interventi e contributi delle istituzioni e delle associazioni. Si inizia con il saluto del sindaco Carlo Perucchetti e di Ives Arduini, presidente di ANPI S.Ilario. A seguire lo spettacolo “Canti di Libertà” con il gruppo Il Paese Che Canta.

Dopo la piazza (in caso di maltempo l’evento si terrà al Piccolo Teatro, dalle ore 10.00), l’appuntamento è al Parco di San Rocco con il Pranzo della Liberazione di ANPI (ore 12.30, su prenotazione).

La celebrazione del 25 aprile è il momento culminante delle attività legate alla memoria, alla conoscenza della storia, alla difesa dei diritti e dei principi della Costituzione che animano le attività dell’Amministrazione, di ANPI S.Ilario e dell’associazionismo locale. Quest’anno particolarmente significative sono state la mostra, in occasione del Giorno della Memoria, “Educati alla Guerra” al Centro Mavarta con la partecipazione di numerosi studenti delle scuole del territorio, e la realizzazione del libro “Erano Ventenni” dedicato all’eccidio di Ponte Cantone del 14 aprile 1945, presentato lo scorso 17 febbraio nell’ambito della Commemorazione a Calerno e disponibile per la vendita in piazza il giorno della Liberazione.