Il Comune di Mirandola per il 79° Anniversario della Liberazione

Nella giornata di Giovedì 25 Aprile, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione, il Comune di Mirandola invita la cittadinanza a partecipare al programma istituzionale realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica C&G Andreoli.

Alle ore 10 è in programma, presso il Cimitero Monumentale di Mirandola, un momento di raccoglimento a commemorazione delle vittime di guerra, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, con la benedizione di Don Fabio. A partire dalle ore 11, in Piazza Costituente, è previsto un secondo momento di riflessione e condivisione, accompagnato da letture e musiche a cura della “Young Guitar Orchestra” della Scuola di Musica Andreoli; in caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il chiostro del Polo Culturale “Il Pico” in Piazza Garibaldi. Nel pomeriggio, infine, alle ore 17 in Piazza della Conciliazione, si terrà il concerto della Filarmonica cittadina.

“Il 25 Aprile è una giornata in cui ciascuno di noi è chiamato a celebrare i valori della democrazia, dell’impegno civico e il rifiuto di ogni forma di negazione dei diritti e della libertà umana – ricorda la Vice Sindaco Letizia Budri – ma non deve rimanere una celebrazione fine a se stessa. Solo il quotidiano esercizio di questi valori e la memoria per la fondamentale impresa che tante donne e tanti uomini compirono al prezzo della loro stessa vita, possono renderci cittadini di Pace. E mai come ora garantirci vera speranza, per noi e per le generazioni future”.