Ikea Italia arriva per la prima volta a Modena

IKEA Italia debutta a Modena con il primo Plan & Order Point della regione: uno spazio innovativo, dedicato esclusivamente alla progettazione e all’acquisto online di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti, con cui l’azienda punta ad essere sempre più vicina e accessibile, anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un’esperienza su misura che risponda alle specifiche esigenze di ciascuno.

Nel nuovo IKEA Plan & Order Point, che si sviluppa su una superficie di 60 metri quadri all’interno del centro commerciale Grandemilia, i clienti potranno usufruire di consulenze personalizzate per pianificare e arredare le diverse aree della casa ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali, grazie al servizio IKEA for Business.

Qui i visitatori, con il supporto dei co-worker, potranno lasciarsi ispirare da una selezione di diverse proposte d’arredo per cucine e camere da letto, studiate per andare incontro ai gusti e alle esigenze della clientela modenese – amante dell’arte , dei motori e della buona cucina – e acquistare qualsiasi soluzione attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori IKEA, scegliendo la modalità di consegna più comoda per le proprie esigenze: a domicilio o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti nella regione.

“Siamo felici di poter accogliere da oggi i clienti di Modena, rendendo ancora più semplice l’incontro con noi e la nostra offerta, in un territorio, quello emiliano, per noi molto importante” dichiara Deborah Sabbatini, responsabile negozio IKEA Bologna. “Con questa apertura vogliamo favorire ulteriormente i ritmi e le necessità delle persone, che potranno scegliere di volta in volta come e dove interagire con noi, dai negozi fisici all’online ai punti di ritiro, un nuovo ulteriore passo nella strategia omnicanale di IKEA Italia”.

Con questa nuova apertura IKEA rafforza ulteriormente la propria presenza in Emilia-Romagna, un ecosistema che oggi raggiunge oltre quattro milioni di visitatori all’anno, attraverso i tre negozi di Bologna, Rimini e Parma, cui si affianca il Distribution Center di Piacenza, uno dei più grandi centri logistici di IKEA in Europa, che serve i clienti italiani e 70 negozi in 16 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

Da sempre l’azienda non solo vuole ispirare i propri clienti con soluzioni accessibili, ma si impegna anche ad avere un impatto positivo nelle comunità in cui opera. In occasione della nuova apertura, IKEA Italia supporterà Fondazione Vita Indipendente Onlus attraverso una donazione di arredi per gli spazi di un progetto di cohousing a sostegno di percorsi di autonomia per persone con disabilità, realizzato in co-progettazione con il Comune di Modena, in collaborazione con CSV Terre Estensi (capofila), Onyvà Cooperativa Sociale e InTandem Società Cooperativa Sociale.

Un’iniziativa che rientra nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia, al fianco di istituzioni e associazioni locali, ha già realizzato più di 750 progetti sociali in oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale, volti a restituire il senso di casa a chi più ne ha bisogno.