I Vigili del Fuoco di Reggio Emilia all’addestramento regionale di sabato a Reggiolo

Sabato scorso 20 aprile, il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia con una squadra finalizzata in ambito NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) ha preso parte all’addestramento interregionale Emilia Romagna – Lombardia organizzata dalla Croce Rossa Italiana a Reggiolo.

In particolare, il personale VF ha seguito passo a passo l’attività addestrativa del nucleo CBRN della CRI (proveniente in parte dall’Emilia Romagna e in parte dalla Lombardia), durante la quale è stato simulato un incidente con rilascio di ammoniaca, e conseguente allestimento dell’apposita stazione di decontaminazione finalizzati al trattamento delle vittime.

Durante l’attività il personale VF e della CRI hanno avuto modo di confrontarsi sulle procedure impiegate al fine di poter cooperare e interagire al meglio, ciascuno secondo le proprie competenze, in caso di scenari incidentali reali. L’attività congiunta si inserisce all’interno degli addestramenti previsti dal Piano provinciale di Difesa Civile emanato dalla Prefettura di Reggio Emilia.

Al termine della giornata, presso la struttura Parco dei Salici, si è tenuto un momento di saluti e ringraziamenti alla presenza delle autorità presenti.