Due veicoli rubati trovati dai carabinieri in una zona defilata di Gualtieri

Erano parcheggiati sul retro del Centro Commerciale Ligabue di Gualtieri, in un posto defilato e buio, probabilmente per essere usati per compiere eventuali furti. Si tratta di un furgone Fiat Ducato ed un’autovettura Alfa Romeo Giulietta che erano stati rubati nella notte tra il 18 ed il 19 aprile scorso a Reggio Emilia.

Poco dopo la mezzanotte, nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Gualtieri, nel transitare in via Matteotti all’interno del parcheggio del centro commerciale, notavano due veicoli parcheggiati. Da un primo controllo i mezzi, risultavano aperti, ed in entrambi vi era la manomissione all’interno della cassetta dei fusibili. Dagli immediati accertamenti, i veicoli risultavano essere rubati e denunciati dai rispettivi proprietari proprio qualche giorno prima. Secondo le ipotesi investigative, i veicoli rubati erano stati parcheggiati in zona buia e appartata, pronti per essere utilizzati per un eventuale furto che ignoti avrebbero compiuto nella notte, fortunatamente sventato dai carabinieri. Dopo i previsti accertamenti, i due veicoli oggi, saranno restituiti ai rispettivi proprietari.

Proseguono le indagini dei Carabinieri di Gualtieri per identificare gli autori del furto.