Campogalliano: informazioni utili per tessera elettorale ed elezioni

In previsione delle prossime elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno si ricordano alcune informazioni essenziali utili da conoscere e ricordare.

Si voterà dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Completate le attività di votazione, inizierà lo scrutinio per le elezioni europee mentre alle ore 14 di lunedì 10 inizierà lo scrutinio delle elezioni comunali.

La tessera elettorale è il documento che consente ai cittadini di esercitare il diritto di voto. Attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza e certifica l’avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali. La consegna della tessera è eseguita (in plico chiuso) dal comune nelle cui liste elettorali l’interessato risulta iscritto.

La cosa più importante è verificare in tempo utile il possesso della tessera elettorale, al fine di eventualmente richiedere il rilascio di un duplicato al più presto. Se la tessera elettorale non è più utilizzabile per l’esaurimento degli spazi, ne va chiesto il rinnovo al Comune. È importante evitare di concentrare le richieste nel giorno della votazione.

L’ufficio al quale rivolgersi per pratiche o richieste di informazioni è l’Ufficio Elettorale e leva, che si trova al piano terra del Municipio, in Piazza Vittorio Emanuele II n.1.

Il rilascio del duplicato, su richiesta dell’interessato, è di norma immediato.

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, l’ufficio elettorale comunale garantisce tempi di apertura più estesi nei giorni antecedenti la votazione e per tutta la durata delle operazioni di voto.

Per informazioni telefonare al n.059.899405 oppure 059.899411.

Per conoscere in modo preciso i documenti da presentare per richiesta di duplicato, gli adempimenti, i costi ed ogni ulteriore approfondimento, anche relativo ai cittadini residenti temporaneamente all’estero, è possibile consultare il sito del Comune.