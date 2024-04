Aperture straordinarie al Castello e iniziative alle Salse il 25 aprile e il 1 maggio

Per le prossime feste della Liberazione e dei Lavoratori, sono previste aperture straordinarie del castello di Spezzano e del Museo della ceramica e iniziative gratuite per famiglie e bambini alle Salse di Nirano.

Giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio Castello e Museo saranno visitabili liberamente e gratuitamente dalle 15.00 alle 19.00.

Entrambe le giornate di festa alle ore 17.00 per chi vuole conoscer meglio le sale affrescate dell’edifico rinascimentale è prevista la visita guidata gratuita, senza prenotazione. Durante la visita verrà anche illustrata la nuova mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto”, esposizione che racconta al nascita della produzione di piastrelle nel territorio, inaugurata sabato scorso.

Nel fine settimana, sabato 27 e domenica 28 aprile, continua l’apertura ordinaria del sito turistico fioranese, dalle 15.00 alle 19.00, sempre con accesso libero e gratuito e possibilità di visitare la mostra sugli albori del distretto ceramico, con oltre 100 pezzi esposti dalla collezione Medici, recentemente donata al Comune di Fiorano Modenese, dagli eredi di Antonio Medici.

Nella giornata di festa del 25 aprile, nell’ambito della Settimana Europea dei Parchi la Riserva naturale delle Salse di Nirano propone un pomeriggio di orienteering, a partire dalle ore 16.00 dall’Ecomuseo Cà Rossa. Una facile passeggiata per tutti e introduzione alle tecniche dell’orienteering con successiva gara non competitiva per famiglie immersi nella natura.

Mentre il 1° maggio, in Riserva, dalle ore 16.00 a Cà Rossa, è prevista un’attività laboratoriale gratuita, per bambini dai 4 ai 10 anni, dal titolo “La nuvola Olga”. Per scoprire insieme la magia del ciclo dell’acqua e giocare con le nuvole tra scienza e immaginazione fino a costruire il nostro “Nuvolario”: una finestra sulle nuvole e il loro riconoscimento.

Per partecipare ad entrambe le iniziative alla Riserva naturale delle Salse di Nirano è necessaria la prenotazione tramite form online disponibile sul sito Fiorano Turismo e sulla pagina fb della Riserva.

Per informazioni: salse.nirano@fiorano.it oppure 342 8677118.