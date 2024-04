Riposava sull’argine del grande fiume. Clandestino è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Campagnola Emilia

Si era addormentato sull’argine del canale in via Bruciata a Novellara, quando è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato il 112, pensando che l’uomo fosse stato colto da un malore. Giunta sul posto, la pattuglia dei carabinieri di Campagnola Emilia aveva modo di constatare che l’uomo stava semplicemente dormendo. Nel momento dell’identificazione lo stesso riferiva di essere clandestino e privo di documenti, pertanto veniva accompagnato presso gli uffici della caserma di Guastalla dove a seguito di approfonditi accertamenti sull’identità dell’uomo, emergeva che si trattava di un 47enne marocchino risultato gravato da un decreto di espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera dell’ottobre 2023 dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto.

Per questi motivi, sussistendo la flagranza di reato, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, con l’accusa di reingresso abusivo nel territorio dello Stato hanno arrestato un 47enne marocchino, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. I fatti risalgono a venerdì scorso, 19 aprile. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.