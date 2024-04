Punto ascolto senologico domani in piazza Mazzini a Modena

In occasione della nona Giornata nazionale della salute della donna – con il supporto dell’Osservatorio Onda e la collaborazione dell’associazione Il Cesto di Ciliege e Comune di Modena – martedì 23 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 in piazza Mazzini a Modena sarà presente un Punto di ascolto Senologico. I professionisti della Struttura Complessa di Chirurgia Oncologica Senologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena saranno a disposizione delle donne di ogni età per far conoscere i percorsi senologici e distribuire materiali informativi.

L’accesso è libero e gratuito.