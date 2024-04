Nevicata di primavera, pochi disagi nel Reggiano

L’intensa nevicata di primavera ha coinvolto anche la collina e soprattutto il Crinale reggiano, dove nella parte più alta la coltre ha raggiunto il mezzo metro. Al lavoro già dalle 2 di questa notte i primi mezzi della task-force antineve allestita dalla Provincia di Reggio Emilia e formata da 121 lame, 60 salatori e 2 frese, oltre a 30 uomini, tra tecnici (6), sorveglianti (11) ed operai stradali (13).

I disagi maggiori sono stati dovuti ai rami degli alberi che, in stagione così avanzata, con le foglie hanno accumulato la neve, spezzandosi o piegandosi sulla sede stradale. Disagi di questo tipo si sono verificati in particolare sulla Sp 91 tra Ligonchio e Collagna e sulla Sp 19 nei pressi di Gatta a Castelnovo Monti, dove a metà mattina si è momentaneamente viaggiato a senso unico alternato. E’ stata questa l’unica modifica alla circolazione adottata sulla viabilità provinciale, risoltasi comunque prima di pranzo, quando per altro le nevicate hanno iniziato ad attenuarsi