Italia del Futuro candida Lorenzo Santi a Fiorano

Il movimento civico completa le alleanze sul territorio, il Presidente Davide Nostrini: “Messe in campo figure di alto profilo”. Italia del Futuro sosterrà Marco Biagini a Fiorano, candidando un giovane professionista del territorio e contribuendo ulteriormente all’alleanza provinciale con il centro-sinistra.

Lorenzo Santi, imprenditore e ingegnere informatico di 32 anni, lavora in un’azienda di Software, è stato per 2 anni coordinatore di Volt Modena e ha una consolidata esperienza di attivismo nel settore sportivo come allenatore presso la Libertas di Fiorano. Santi sarà candidato nella lista Impegno Comune, una lista caratterizzata prevalentemente da professionisti che hanno scelto di mettersi a servizio della città di Fiorano.

“Sono davvero felice, commenta Davide Nostrini, che un professionista come Lorenzo abbia scelto di mettersi a servizio della propria città e del nostro movimento, valorizzare figure come la sua è proprio quello che da ormai sette anni proviamo a fare incessantemente”.