Aperta questa mattina la 34ma edizione di Coverings

Le aziende italiane del settore ceramico sono presenti alla 34a edizione di Coverings (22-25 aprile 2024, Georgia World Congress Center, Atlanta) con oltre 100 marchi tra produttori di ceramica e di materiali per la posa, realtà aziendali all’avanguardia in termini di tecnologia, sostenibilità e design, per presentare le loro ultime collezioni all’interno del Padiglione Italiano, allestito ed organizzato da Confindustria Ceramica.

Al centro, lo stand Ceramics of Italy “Giardino all’italiana” (Stand #3855) costituisce il vero e proprio cuore del Padiglione, punto d’incontro e di accoglienza per i visitatori, concepito rispecchiando lo stile di vita italiano e i valori fondamentali della ceramica made in Italy. Progettato da HDR – azienda emergente nel settore dell’architettura e della progettazione d’interni – come una struttura modulare che può essere riutilizzata in modo sostenibile per eventi futuri, mostra l’ampia gamma di design ed applicazioni che la ceramica italiana offre: dai pavimenti alla struttura d’arredo tridimensionale, dalle panche ai piani d’appoggio e tavoli realizzati su misura con materiali e prodotti di Appiani, Ceramica Vogue, Cotto d’Este, Fila Surface Care Solutions, La Fabbrica, Lea Ceramiche, Mirage e Naxos.

Durante le quattro giornate espositive, i visitatori potranno sostare in questo spazio, gustando l’autentico caffè espresso italiano oltre che i dolci della caffetteria. Lo stand ospita anche un desk informativo dove i visitatori possono ricevere documentazione sugli espositori del Padiglione Italia e sulle attuali iniziative del settore.

Novità di quest’anno è “Postcards from Cersaie”, un’installazione Ceramics of Italy progettata per trasportare i visitatori nelle strade storiche di Bologna e celebrare i principali ricordi degli ultimi 40 anni di Cersaie. Allestita presso lo Stand #3821 nel Padiglione B e curata dagli studenti del Fashion Institute of Technology, con la consulenza di HDR, si tratta di un’esposizione fotografica incorniciata da una serie di strutture iconiche ispirate al fascino architettonico dei portici di Bologna.

Salute e benessere, sostenibilità, lusso e fruizione di spazi esterni sono i principali ambiti a cui i produttori italiani si sono rivolti per ampliare la varietà delle loro collezioni di piastrelle e prodotti per l’installazione, mostrando ai visitatori un’estesa gamma di soluzioni.

Cristina Faedi, esperta di tendenze per Ceramics of Italy, partecipa alla sessione annuale “Global Tile Trends” insieme a un gruppo di professionisti del settore. L’intervento, che si tiene lunedì 22 aprile alle 11.00 nella Sala B312, presenta le ultime tendenze ed innovazioni nel design delle piastrelle di ceramica.

La conferenza stampa internazionale di Ceramics of Italy si tiene martedì 23 aprile alle 14.30 nella Sala B212. Giovanni Savorani, Emilio Mussini ed Armando Cafiero, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale di Confindustria Ceramica, fanno il punto sullo stato dell’arte del settore e sulle iniziative per la promozione della ceramica italiana. A seguire, Cristina Faedi illustra le tendenze del design e dell’innovazione ceramica italiana, mentre Chris Abbate, fondatrice di Novità Communications, fornisce importanti novità sul concorso di architettura Ceramics of Italy Tile Competition. Inoltre, viene rivelato il vincitore del Confindustria Ceramica North American Distributor Award 2024, la cui premiazione si tiene nel tardo pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.00 presso lo stand di Ceramics of Italy.