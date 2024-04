Rubano un cellulare esposto in un esercizio commerciale, denunciati

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 19 aprile, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia interveniva presso un negozio di apparecchiature elettroniche all’interno del centro commerciale “I Petali” a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un avvenuto furto.

Giunti sul posto, gli agenti prendevano subito contatti dal responsabile del negozio, che riferiva di aver notato due soggetti prelevare un telefono cellulare in esposizione per poi allontanarsi.

Immediatamente gli operatori riuscivano a rintracciare, ancora all’interno del centro commerciale, i due soggetti che corrispondevano alle descrizioni fornite.

I due, un 39enne incensurato e regolare sul territorio nazionale, e un 31enne irregolare e con precedenti per reati contro il patrimonio, venivano trovati in possesso di un telefono cellulare dal valore commerciale di circa 300 euro, corrispondente a quello da poco sottratto.

Sulla base di quanto accaduto e al termine delle opportune formalità di rito, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso, mentre il telefono cellulare è stato restituito al responsabile dell’esercizio commerciale.