Tre feriti in uno scontro tra auto, stamattina a San Faustino di Rubiera

E’ di tre feriti, uno dei quali in modo grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 8:00 in via Tassarola a San Faustino di Rubiera. Nello scontro tra due auto ad avere la peggio una signora 71enne, trasportata in codice 3 all’ospedale di Reggio Emilia dai sanitari del 118 sul posto con tre ambulanze e automedica. Ferite meno gravi per un’altra donna di 63 anni ed un uomo di 32, pure loro trasportati all’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco da Reggio Emilia, la Polizia stradale di Guastalla e personale Enel per la messa in sicurezza di un palo pericolante.