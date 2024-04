Ritorna il Festival ludico SpezzaCon

A grande richiesta torna domenica 21 aprile, per la sua seconda edizione, il Festival ludico SpezzaCon, che si svolgerà tra Piazza Falcone e Borsellino, Casa Corsini e il Parco Di Vittorio sempre a Spezzano. A partire dalle 10.00 del mattino, fino alle 19.00 sarà possibile partecipare a tornei ludici, cimentarsi nel tiro con l’arco medievale o con le spade laser, avventurarsi nel mondo dei giochi di ruolo o da tavolo.

Quest’anno saranno presenti diverse realtà con i giochi da tavolo tra le quali Play on Tour, il Centro per le famiglie di Distretto, Balena Ludens, e tantissimi altri. Presenti anche i ragazzi de La Base Bianca con modellini da esposizione e giochi di carte TCG, e l’associazione Librarsi con un laboratorio per bambini intitolato “Storie gemelle, gioco-storie per bambini”. Da non perdere: “Il gioco del segone”; la sfilata di Cosplayer Academy Junior prevista per le 16.30; e soprattutto il campionato mondiale di Vektorace, celebre gioco da tavolo di corse automobilistiche, alla presenza dei suoi inventori, ossia Spartaco Albertarelli e Davide Ghelfi.

Nella sala civica di Casa Corsini sono previste poi due tavole rotonde: quella delle ore 10.00 si intitola “Donne in gioco” mentre alle 11.30 ci aspetta “Ruolo, ruolai e ruolerò” ancora con Spartaco Albertarelli, che è anche game designer e responsabile editoriale della prima edizione italiana di Dungeons & Dragons.