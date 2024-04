La Provincia di Reggio Emilia cerca 3 progettisti

La Provincia di Reggio Emilia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato e pieno da funzionario tecnico (Area funzionari ed elevate qualificazioni del Ccnl Comparto funzioni locali, ex cat. D), con riserva di 1 posto ai disabili previsti all’art. 1 comma 1 lettera a), b) e d) della Legge 68/1999 e 1 a favore degli operatori volontari del Servizio civile.

Le figure dovranno occuparsi di progettazione di interventi complessi di lavori, opere pubbliche e infrastrutture, svolgendo anche funzione di responsabile unico del procedimento, della pianificazione, delle verifiche, degli adeguamenti e delle manutenzioni degli edifici e delle infrastrutture stradali. E’ pertanto richiesta la laurea, anche triennale, nelle classi riguardanti gli ambiti dell’ingegneria e dell’architettura.

Sono previste una prova scritta, una orale e un’eventuale pre-selezione in caso di oltre 50 candidati. La graduatoria potrà essere utilizzata dalla Provincia per ulteriori assunzioni a tempo determinato e indeterminato nei limiti previsti dalla normativa, per posizioni affini di cui intervenga successivamente la necessità.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata entro le 12 di domenica 28 aprile esclusivamente tramite il portale del lavoro pubblico InPA raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/ (codice concorso p_re/3_2024) previa registrazione e con autenticazione personale attraverso Spid, Cie, Cns o identità digitale eIDAS. Tutti i dettagli e le modalità di svolgimento del concorso sono disponibili, oltre che sul portale unico del reclutamento Inpa, anche nella sezione Bandi/Avvisi del sito Internet della Provincia di Reggio Emilia, dove è possibile avere informazioni anche per ottenere – qualora se ne fosse sprovvisti – l’identità digitale Spid attraverso la Provincia.