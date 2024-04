La festa della Liberazione in piazza ad Albinea

Giovedì 25 aprile il Comune di Albinea celebrerà il 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La giornata di festa è stata organizzata in collaborazione con la locale sezione di Anpi.

Le celebrazioni inizieranno la mattina con il ricordo dei caduti e la deposizione delle corone di fiori di fronte ai monumenti che li ricordano. Alle 9.15 verrà reso omaggio alle lapidi dei partigiani di Borzano. Alle 10.15 il corteo sarà a Botteghe per rendere omaggio al monumento in piazza Caduti Alleati. Alle 10.30 tappa a Fola per la deposizione delle corone alle lapidi in municipio, al cippo che ricorda Mario Simonazzi “Azor” e al monumento in piazza.

Alle 10,45 ci si sposterà sul palco allestito in piazza Cavicchioni. Seguiranno un momento di preghiera e i discorsi ufficiali. Prenderanno la parola il sindaco di Albinea Nico Giberti e il presidente di Anpi Albinea Giacomo Mazzali. Seguirà un’esibizione teatrale con allievi e insegnanti della scuola di musica Cooperativa Risonanze

I vari momenti delle celebrazioni saranno accompagnati dalle musiche della banda di Albinea.

Alle 12.30 Anpi, in collaborazione con Pro Loco, ha organizzato il pranzo della Liberazione in piazzale Lavezza.

Il menù prevede antipasti della tradizione reggiana, cappelletti in brodo, arrosto di maiale, patate al forno, zuppa inglese, bevande, caffè e liquori della casa. Il tutto con un contributo liberale di 25 euro (12 euro per i bambini fino ai 10 anni). La prenotazione è obbligatoria: Simone Varini (339.3288993), Nadia (348.5238637) o Vilmo (335.7110546).