Il Tè delle 5 a Villa Cuoghi domenica 21 aprile con la presentazione del libro “Il tabacco nel latte”

Torna l’amata rassegna fioranese intitolata Tè delle 5! E così domenica 21 aprile, alle ore 18.00 presso Villa Cuoghi – via Gramsci 32 – a Fiorano Modenese, l’Associazione Artistica INarte invita gli interessati alla presentazione del libro “Il tabacco nel latte” in compagnia dell’autore Stefano Lugli che converserà con Tina De Falco accompagnate dalle musiche curate dalla violinista Edda Chiari. Ingresso gratuito. Al termine della presentazione il consueto momento del tè.

“Una intossicazione da tabacco – commenta l’autore – il rischioso stratagemma escogitato da mio bisnonno per strappare dalle mani dei tedeschi Tito, contadino costretto a condurre oltre il Po il bestiame razziato nella strage di Monte Sole. Ma nella stalla di San Prospero i tedeschi stavano per ucciderlo. Mio padre bambino vide tutto. Questa è la storia, raccontata per la prima volta quasi ottanta anni dopo.