Il 25 aprile strade chiuse a Campogalliano per la pedalata popolare “Cicloidi”

Anche quest’anno, in occasione della Festa del 25 aprile, torna, per le strade e le piazze di Campogalliano, la pedalata popolare “Cicloidi” che coinvolge decine di sportivi e appassionati delle due ruote. In questa occasione, come ogni anno, si rende necessaria un’ordinanza della Polizia locale che stabilisce la temporanea sospensione della circolazione stradale in una serie di vie di territorio comunale.

L’ufficio tecnico comunale provvederà all’apposizione dell’eventuale segnaletica verticale necessaria a rendere pubbliche le disposizioni mentre il personale della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine e della Forza Pubblica è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza dell’ordinanza

Si invitano pertanto i residenti, e tutti gli interessati, a programmare i propri spostamenti tenendo presente che giovedì 25 aprile, dalle 14,30 alle ore 17, saranno chiuse, a tutti i mezzi tranne che ai velocipedi, mezzi di Polizia e mezzi di soccorso, le seguenti piazze e vie: piazza Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, via San Martino, via Fornace, via Rangoni, via Canale Carpi, via Reggiani, via De Petri, via Jugularia, via Nuova, via Giglio, via Vecchia, via del Passatore, via Europa, via del Lavoro, via Italia, via Barchetta, via Croce, via Madonna e via Albione.