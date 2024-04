Grande Festa del 25 aprile a Villa Sorra

In occasione del 79esimo anniversario della Liberazione d’Italia, giovedì 25 aprile, dalle ore 14.30 si tiene, nel Parco di Villa Sorra, a Castelfranco Emilia, il grande evento di musica e parole “Le radici e le ali”, con un ricco programma di esibizioni.

Il pomeriggio, presentato dall’autrice, attivista e content creator Carlotta Vagnoli, prenderà il via sulle note di “Gargane”, nome d’arte di Andrea Garganese, chitarrista e cantante in diversi gruppi locali nel territorio modenese. Sul palco del 25 aprile castelfranchese salirà poi l’ospite principale, il cantautore Vinicio Capossela, con quartetto d’archi – Raffaele Tiseo, violino primo e arrangiamenti, Nicoletta Bassetti, violino secondo, Silvia Ricciardi, viola e Daniela Savoldi, violoncello e voce – per celebrare con i suoi brani la libertà dell’uomo e la liberazione non solo dal fascismo, ma da ogni forma di schiavitù.

L’evento prosegue poi con artisti per il target più giovane: sarà la volta dei “Cous cous a colazione”, cinque ragazzi tra i 23 e i 30 anni provenienti da Ravenna, che propongono un progetto dove si fondono sonorità dance e pop a influenze jazz e R&B. A seguire la musica dance indie/pop dei “Disco club Paradiso”, giovane band emergente reduce dalla recente esperienza sul palco di X-Factor. Chiuderà il pomeriggio del 25 Aprile a Villa Sorra il Dj set di Bomb Heist e Dj Lazy P.

L’ingresso all’area spettacoli è libero e gratuito dalle ore 14 e nell’area del parco di Villa Sorra saranno presenti punti ristoro di food & beverage.

In occasione dell’evento saranno organizzato anche tre visite guidate – alle 9.30, 10.45 e 12.00 – per illustrare ai cittadini i lavori eseguiti nell’ultimo anno al compendio di Villa Sorra. E’ possibile prenotare entro il 20 aprile scrivendo un’email a: villasorra@comune.castelfranco-emilia.mo.it .

L’area per il parcheggio dei veicoli sarà accessibile da via Prati mentre il parcheggio di via Pieve resterà chiuso. In caso di maltempo tutta l’iniziativa si svolgerà presso il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.