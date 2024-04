Domenica Giorgio Comaschi torna sul palcoscenico del Teatro Duse di Bologna

Dopo il successo di ‘W il Duse!’ appositamente ideato e portato in scena lo scorso ottobre per i 200 anni del Teatro Duse, domenica 21 aprile (ore 16) Giorgio Comaschi torna sullo storico palcoscenico bolognese per presentare il suo nuovo spettacolo: ‘Zin Zin – Lochescion, l’inizio della fine’.

Comaschi torna al monologo cabarettistico, con un lavoro che prende il titolo dall’esclamazione con cui conclude ormai da un paio di anni i suoi post sui social per indicare il suono che fa lo smeriglio, da usare metaforicamente contro le malefatte linguistiche e gli atteggiamenti, i tic, le manie della gente comune, compreso se stesso). Un monologo comico, dunque, sugli inglesismi forzati inseriti malamente nella lingua italiana, da ‘lochescion’ a ‘feedback’, ‘call’ e molti altri.

