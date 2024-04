Dal 25 Aprile al 1° Maggio tante iniziative a Castelnovo Sotto

Saranno giorni di festa e iniziative a Castelnovo di Sotto quelli compresi tra il giorno della Liberazione e il 1° Maggio.

Si partirà mercoledì 24 aprile con la “Caccia al tesoro della pace” nel parco Rocca. Alle ore 10 “Parole di Libertà” con le letture e l’installazione dei messaggi di pace delle classi quinte intorno al monumento della Resistenza.

Il 25 Aprile si aprirà alle ore 10 con la Messa davanti al municipio e con l’intervento del sindaco Francesco Monica. Sarà in questa occasione che verranno benedetti e commemorati i caduti al monumento e ai cippi nel parco. Alle ore 11.30 partirà la “pedalata della Pace e della Solidarietà” con arrivo ai laghetti di Camporanieri. Alle ore 12 commemorazione al cippo dei laghetti in memoria di Posacchio Malaguti e Alvaro Simonazzi con le letture dell’associazione culturale Le Rane. Alle ore 12.30si terrà il “pranzo della Libertà” ai laghetti con la prenotazione obbligatoria entro il 23 aprile (25aprilecastelnovo@gmail.com oppure 370.3551853). Il pranzo, bevande escluse, costerà 20 euro e sarà gratuito per i bambini fino alla quinta elementare. Seguirà una pesca gigante a cura di Anpi e, dalle ore 16, la frittura del gnocco a cura dei volontari del Pedale Castelnovese.

Dalle ore 15 si esibiranno in concerto gli Abend con la loro musica italiana d’autore.

Le iniziative proseguiranno martedì 30 aprile con “Storie di antifascismo senza retorica” alle ore 21 nella chiesa della Madonna. Verrà presentato il libro alla presenza degli autori Arturo Bertoldi e Max Collini.

Mercoledì 1 maggio, alle ore 10.30, nella chiesa della Madonna, “I diritti nel dopoguerra, tra arte e comunicazione”: un approfondimento con Gemma Bigi, co-direttrice di Istoreco.

Dal 25 Aprile all’1 maggio sarà possibile visitare i pannelli realizzati da Lino Iotti nella chiesa della Madonna “Sui passi della Costituzione”.