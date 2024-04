Castelnovo monti: 20enne trovato con 20 grammi di cocaina e 1000 euro

Notato in atteggiamento sospetto a piedi in centro a Castelnovo né Monti dai carabinieri del locale nucleo radiomobile, un 20enne di origine albanese è stato avvicinato dai militari per un controllo. All’atto di tali attività il giovane assumeva un atteggiamento ingiustificatamente nervoso e poco collaborativo, tale da insospettire ulteriormente i militari che hanno approfondito i controlli, rinvenendo in sua disponibilità due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 1 grammo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori ventidue dosi dal peso complessivo di 19 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materiale per il taglio ed il confezionamento della droga e la somma in contanti di circa 1000 euro.

È accaduto ieri sera intorno alle ore 21:00 quando, il nucleo radiomobile di Castelnovo Monti, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, notava il comportamento sospetto messo in atto da un giovane 20enne che, avvicinato dai militari lungo via Roma, assumeva un atteggiamento ingiustificatamente nervoso e poco collaborativo, tale da insospettire ulteriormente i militari che hanno approfondito i controlli rinvenendo in sua disponibilità due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 1 grammo. A seguito di tale rinvenimento, ritenendo che presso l’abitazione del giovane potesse essere occultata ulteriore sostanza stupefacente, i carabinieri decidevano di procedere a perquisizione domiciliare. La verifica dava esito positivo, venivano infatti rinvenute altre 22 dosi dal peso complessivo di 19 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materiale vario per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di denaro contante di circa 1000 in banconote da vario taglio.

Alla luce dei fatti, il giovane veniva condotto presso gli uffici della in caserma di Castelnovo Monti dove veniva tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente i militari procedevano al sequestro della droga e del materiale rinvenuto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.