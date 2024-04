21 aprile: Celebrazione della Liberazione di Nonantola

Domenica 21 aprile 2024 sono in programma le Celebrazioni per la Liberazione di Nonantola. Proseguono le iniziative in occasione del 25 Aprile, il tema scelto nel 2024 è “Pace!”.

Programma domenica 21 aprile 2024

Si parte alle ore 9.30 al Cimitero di Nonantola con la posa della corona commemorativa presso il Sacrario dei Caduti.

Alle ore 17.30 al Teatro Massimo Troisi è in programma la conferenza tenuta dal prof. Thomas Casadei (docente UNIMORE) intitolata “La Costituzione prima di tutto”. Appuntamento a cura di ANPI sezione di Nonantola.

Infine alle ore 18.30 è previsto il Corteo commemorativo per le vie del paese, con partenza dal Parco della Resistenza, con l’omaggio musicale del Corpo Bandistico di Carpi e del Coro Al Tursein di Nonantola.