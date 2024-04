Sassuolo, da domani fino al 21 aprile torna il Mercato Europeo di Confcommercio

Tutto pronto a Sassuolo per ospitare la terza edizione del Mercato Europeo che, anche quest’anno, sarà plastic-free: oltre cento espositori riempiranno il centro storico, trasformandolo in un mondo in miniatura dove scoprire i prodotti artigianali e gustare le prelibatezze alimentari provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Spagna, da Paesi extra-europei come Argentina, Brasile e da tante regioni italiane.

La manifestazione, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Sassuolo, resa possibile anche grazie al contributo ed al patrocinio della Camera di Commercio di Modena, si svolgerà in piazza Libertà, viale San Giorgio, piazza Martiri Partigiani, venerdì 19 aprile, dalle 18.00 alle 24.00, sabato 20 e domenica 21 dalle 9.00 alle 24.00.

Offerte di tutti i tipi che rendono il Mercato Europeo un progetto che parte dal cuore dell’Europa e punta dritto verso l’internazionalità: la paella spagnola, i biscotti della Bretagna, il miele delle valli alpine, le specialità al pistacchio di Bronte, tartufi e funghi dalle Marche, la birra cruda, i wurstel con crauti, la carne alla griglia, i canederli tirolesi, i coccoretti del Belgio e lo strudel, saranno davvero tante le specialità da gustare.

Dall’Europa sbarcherà a Sassuolo anche una ricca offerta di manufatti artigianali, come le ceramiche inglesi, le tele stampate o le essenze francesi, insieme a tante novità: dai foulard in bamboo, ai kilt scozzesi, fino all’abbigliamento tecnico e sportivo.

«Siamo molto soddisfatti di poter organizzare a Sassuolo la terza edizione di una manifestazione sempre più apprezzata», commenta Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio: «sarà un’occasione per scoprire nuovi prodotti, una grande festa internazionale capace di portare una sana iniezione di vitalità nel centro storico di Sassuolo».