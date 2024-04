Nuoto, oro e bronzo per Denis Fagnini ai Campionati italiani

Si è conclusa la settimana santa del nuoto giovanile allo Stadio del nuoto e i Criteria giovanili premiano Modena con il titolo tricolore conquistato da Denis Fagnini.

L’atleta 2007 di Formigine in forza al NS Emilia ha vinto un oro nei 50 rana Junior con 27”68 secondo tempo all-time sulla distanza, precedendo l’imolese Fuschini e il cremonese Bergomi, ed un bronzo nei 100 rana vinti in 60” netti dal veneto Dondoli, Fuschini e il nostro, alla fine unico atleta maschile dell’Emilia Romagna ad aver vinto una medaglia d’oro a questi campionati.

Formigine tra gli atleti del team qualificati, contava anche su Michele Leprai in gara nelle distanze dello stile libero chiudendo 20° nei 200, 14° nei 400, 11° sulla distanza degli 800 e infine 13° nei 1500.

Alessandro Bellei sempre 22° su 100 che 200 farfalla e Elly Selma Claesson 800 e 1500 stile libero toccando rispettivamente in 19.ma e 15.ma posizione.

In un campionato che alla fine ha rivelato una presenza modenese decisamente ridotta rispetto a quanto registrato nelle stagioni precedenti, Valter Prampolini chiude 27° i 200 misti cadetti per Sweet Team Modena.

Il circolo Sportivo GdF con due atlete qualificate, trova Ines Djebali in 19^ posizione nei 200 e 37^ nei 100 rana, Valeria Fontana è invece 13^ nei 200 e 28^ nei 100 farfalla junior.

Tre atleti a rappresentare Maranello Nuoto. Nicole Carzacchi ha esordito nei 200 dorso, prova in cui ha toccato in 9^ posizione per concludere le sue prove 22^ nei 400 stile libero junior.

Arianna Blasi qualificata nei 200 farfalla junior ha toccato in 22^ posizione ha passato il testimone a Riccardo Bartolacelli impegnato nei 100 (32°), 200 dorso (23°) e 1500 stile libero junior chiusi con il 13° tempo.