Confesercenti Area Distretto Ceramico ha aperto le porte della sua nuova sede

“Siamo felici di mettere a disposizione dei nostri associati questa nuova sede, a pochi passi dal centro cittadino e situata in un qualificato complesso immobiliare – commenta il Presidente di Confesercenti Area del Distretto Ceramico, Roberto Tartari. Questo nuovo contesto consentirà un’ottimale fruizione dei servizi e un ambiente accogliente per le attività istituzionali a favore delle imprese associate e di tutti coloro che potremmo affiancare in un nuovo progetto imprenditoriale”.

Alla cerimonia inaugurale, con il taglio del nastro da parte del Sindaco di Sassuolo Menani hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali e dei vertici associativi regionali e provinciali, oltre al Presidente Confesercenti Area Distretto Ceramico Roberto Tartari e al Direttore dell’Area Emanuele Costetti.

Durante l’evento, sono state premiati associati storici del territorio in attività da oltre 40 anni.

Tra i premiati vi sono: Gabriella Gibertini dell’Immobiliare Salvarola Spa; Stefano Bonettini della Ferramenta Sassolese Sas; Velia Pignattari della Pignattari Velia e C. Snc; Mauro Franchini di CLAP Snc; Guido Pigoni della Macelleria Pigoni; Giulio Vicenzi de La Dolciaria Vicenzi; Alfio Mavica del Ristorante Corona D’oro; Loredana Stradi del Ristorante La Scalinata; Lello Rivi di Lana&SetaTessuti; Mara Bosi de Il Panda snc; Antonio Paparella della Pescheria; Luca Mazzetti di Tabaccheria Edicola; Sandro Maramotti di Casalinghi.

“Questo riconoscimento – sottolinea il Presidente Tartari – è simbolo del nostro apprezzamento per il loro contributo alla comunità e alla crescita economica dell’Area. Un momento importante per riaffermare la centralità delle piccole e medie imprese nel tessuto economico locale e per valorizzare il legame tra l’associazione e chi, con impegno e dedizione ha affrontato le sfide del mercato per oltre 40 anni. Un grande ringraziamento a loro e a tutti gli associati che si rivolgono con fiducia a Confesercenti” conclude Tartari.