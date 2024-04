Casina dei Bimbi dona alla Pediatria del Santa Maria Nuova un monitor touch pediatrico per ECG

Casina Dei Bimbi ha donato alla Pediatria del Santa Maria Nuova diretta dal dottor Alessandro De Fanti un monitor touch pediatrico per effettuare gli ECG (elettrocardiogramma) completo di carrello e accessori per un valore di 2mila 500 euro.

La donazione è stata possibile grazie al ricavato della cena “Piedino Magico” ideata e organizzata da Ilaria Simonini per supportare il reparto pediatrico di Reggio Emilia. A questo si è aggiunta una piccola raccolta fondi, attraverso la piattaforma “GoFundMe”, utile ad arrivare alla cifra esatta necessaria per l’acquisto dello strumento.

L’attrezzatura era necessaria alla Pediatria ed era stata richiesta in primis dal dottor De Fanti e dalla Coordinatrice infermieristica Nicoletta Vinsani, che erano presenti alla consegna insieme alla donatrice Simonini e alla presidente dell’Associazione “Casina dei Bimbi” Claudia Nasi e che hanno ringraziato di cuore per la donazione.

“Piedino Magico – spiega Ilaria Simonini – nasce alla fine del 2023, con l’obiettivo di sostenere la Pediatria di Reggio Emilia, la prima cena ha ottenuto grande partecipazione e solidarietà, mi auguro che in futuro possa diventare un evento periodico di supporto per i bambini ricoverati”. Claudia Nasi ha commentato: “Sono felice che sempre più ci sia un supporto alla Pediatria e al nostro progetto di Umanizzazione della Cura”. E ha aggiunto: “Grazie Ilaria, a te e a tutte le persone che sei riuscita a sensibilizzare per il vostro sostegno”.