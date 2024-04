ANCE Emilia Romagna, eletto il Consiglio di Presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori Edili regionale

Nell’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Emilia Romagna, che si è tenuta ieri pomeriggio presso la sede ANCE Emilia-Romagna alla presenza del presidente regionale Maurizio Croci, è stato eletto per la prima volta il Consiglio di Presidenza che guiderà il Gruppo Giovani nei prossimi quattro anni.

Presidente del Gruppo è stato eletto Riccardo Raggi, i due vicepresidenti che affiancheranno il presidente sono Carlotta Sassi e Michele Mingori. Il Gruppo regionale si impegna a promuovere la consapevolezza della funzione etico-sociale ed economica dell’impresa e dell’imprenditore. Inoltre, si propone di incentivare negli imprenditori edili giovani lo spirito associativo e la libera iniziativa, fondamentali nell’attività imprenditoriale, nonché di promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e la crescita dell’immagine della categoria.

Riccardo Raggi – Presidente

Laureato in Economia Aziendale all’università di Bologna, ha arricchito le sue competenze con un Master in Real Estate Finance presso la Luiss Business School nel 2018-2019. Bolognese, dal 2019 al 2020 ha lavorato come Real Estate Analyst Industrial & Logistics presso CBRE, acquisendo esperienza nel settore immobiliare. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Investment Analyst presso Casavo. Dal 2022 fa parte della Commissione REF presso Ance Emilia Area Centro. Lavora presso Edil Raggi srl dal 2020, mettendo a frutto le sue competenze nel settore edile.

Carlotta Sassi – Vice

Rappresentante di Ance Forlì-Cesena, è laureanda in Management & Marketing presso l’università di Bologna. Si distingue per il suo impegno nella gestione aziendale, nella pianificazione e nell’implementazione di progetti strategici. Attualmente opera all’interno dell’azienda di famiglia, Technologica S.r.l. di Predappio, in cui si occupa della realizzazione di eventi aziendali e della gestione di progetti.

Michele Mingori – Vice

Rappresentante di ANCE Parma, è laureato in Global Business Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è entrato nell’azienda di famiglia nel 2020. Dopo aver completato il suo percorso di studi, ha svolto una prima esperienza lavorativa in uno dei cantieri del Gruppo in Germania. Attualmente ricopre il ruolo di Consigliere Delegato e da quasi un anno è anche Amministratore Delegato di Neos, società specializzata in MEP e Interior Fit Out.