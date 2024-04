Sabato al Novi Sad di Modena esercitazione di maxi emergenza

Un’autocisterna che trasporta sostanze pericolose, uno scuolabus con diversi passeggeri e una ventina di automobili: sono i mezzi che saranno coinvolti in un gravissimo incidente, fortunatamente solo simulato, che dovrà testare il sistema dei soccorsi in città. La simulazione dell’evento di maxi-emergenza è in programma sabato 20 aprile al parco Novi Sad di Modena dalle 9 alle 13.

Metterà alla prova non solo la macchina dei soccorsi, attraverso l’intervento dei sanitari del 118 e degli ospedali, ma tutte le Forze dell’ordine e gli enti deputati a intervenire sul luogo dell’incidente per svolgere le operazioni preposte a mettere in sicurezza le persone, l’area e a prevenire rischi per la cittadinanza: dai Vigili del Fuoco alla Polizia stradale, dai Carabinieri alla Polizia locale, dalla Croce Rossa al Coordinamento Anpas provinciale, tutto con il coordinamento della Prefettura di Modena. Coinvolgendo all’incirca 250 persone, l’esercitazione, promossa da Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza e Comando Vigili del fuoco di Modena, intende valutare la prontezza e la capacità di risposta del personale e delle risorse coinvolte nell’affrontare situazioni di grande emergenza.

Per consentire lo svolgimento dell’esercitazione l’area del parco Novi Sad interessata dall’evento sarà pertanto interdetta a veicoli e pedoni estranei all’evento; inoltre, le operazioni per allestimento e montaggio delle strutture inizieranno già giovedì 18 aprile e proseguiranno venerdì 19 con la dislocazione delle vetture incidentate e l’installazione delle tende sanitarie per la creazione degli ospedali.

Per permettere le operazioni di allestimento e lo svolgimento dell’esercitazione si rendono necessari alcuni provvedimenti alla viabilità e alla sosta in zona.

Dalle 8 di giovedì 18 fino alle 18 di domenica 20 nella porzione di parco Novi Sad, lato nord, compresa tra via Bono da Nonantola, viale Monte Kosica e via Fontanelli non si potrà transitare. Nello stesso arco di tempo (ma a partire dalle 7 di mattina di giovedì) vige il divieto di sosta – zona rimozione, eccetto veicoli di soccorso e di polizia, nell’area adiacente all’ingresso del parcheggio sotterraneo dal lato di viale Monte Kosica.

Infine, dalle 7 di giovedì 18 alle 18 di domenica divieto di sosta – zona rimozione, eccetto mezzi che partecipano all’esercitazione, sarà in vigore anche in una porzione del parcheggio di piazzale Tien An Men: dal Baluardo a viale Monte Kosica. I limiti a transito e sosta saranno opportunamente indicati dalla segnaletica stradale.