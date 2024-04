Rocco Papaleo chiude la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Astoria di Fiorano

Il Teatro Astoria di Fiorano Modenese si prepara ad accogliere una serata indimenticabile con “A proposito di Rocco”: protagonista Rocco Papaleo, il popolare attore lucano tra i più amati della commedia italiana degli ultimi 20 anni, che si racconterà in uno spettacolo di teatro-canzone originale e divertente. L’appuntamento è per sabato 20 aprile alle 21.00.

Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista, Rocco Papaleo in “A proposito di Rocco” sembra accogliere il pubblico in casa sua, portandolo, attraverso il racconto della sua storia, alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone.

Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone, conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

“A proposito di Rocco” è uno show che si presenta come album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata, in cui l’attore è accompagnato dalla band composta da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso e Davide Savarese ai tamburi.

Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla, proprio come in un viaggio. Per Papaleo questo spettacolo è l’occasione per raccontare sé stesso attraverso canzoni e storie nelle quali ritrovarsi, emozionarsi e sorridere, insieme al pubblico.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito online Vivaticket o presso la biglietteria, aperta giovedì 18 e venerdì 19 aprile dalle 18.00 alle 20.00, sabato 20 aprile dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 19.30 alle 21.00.