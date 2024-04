Martedì l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo

Si svolgerà martedì prossimo, 23 aprile a partire dalle ore 20,30 nella sala delle Adunanze Consigliari di via Pretorio 18, l’ultima seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Sassuolo. Saranno sei i punti all’Ordine del Giorno.

Si inizierà con la comunicazione del Presidente – costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti- quarto aggiornamento, per poi proseguire con la ratifica della deliberazione n.63 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 02/04/2024.

Al terzo punto del Consiglio Comunale sarà in approvazione il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2023, per poi proseguire con l’approvazione della variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 e l’approvazione del bilancio definitivo Sgp srl chiuso al 31/12/2023.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un ordine del giorno presentato da Serena Lenzotti ed altri (Pd), avente ad oggetto “Per un lavoro dignitoso e sicuro: sicurezza, salario minimo appalti”.