Guglielmo Marconi: a Villa Griffone si celebra la storia dello scienziato in occasione del 150° anniversario dalla nascita

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, aspettando il 25 aprile, giorno in cui ricorrono i 150 anni dalla nascita, la Fondazione Guglielmo Marconi ha organizzato per il fine settimana del 20 e 21 aprile un ricco programma di iniziative gratuite per il largo pubblico, di tutte le età.

Il 20 e 21 aprile Villa Griffone, sede della Fondazione Guglielmo Marconi e Monumento Nazionale, antica residenza dei Marconi dove il giovane pioniere delle comunicazioni senza fili ha scoperto nel 1895 la comunicazione wireless, diviene dunque sede di una due giorni di eventi per celebrare il genio e le innovazioni dello scienziato che ha riscritto la storia delle telecomunicazioni.

Il programma si apre sabato 20 aprile alle 17:00 con “Welcome Wireless”, laboratorio interattivo a cura di Tecnoscienza per far vivere ai ragazzi (10-13 anni) l’esperienza dell’avventura tecnologica del wireless, grazie alla quale i partecipanti saranno in grado di esplorare il telegrafo e scoprire come lo stesso segnale possa essere trasmesso senza fili. Successivamente, alle 18:30, si terrà lo spettacolo teatrale “Marconi, Doppia Frequenza”, un’intervista immaginaria al genio della radio che esplorerà i molteplici aspetti della vita di Marconi, dai suoi successi tecnologici alle sfide personali e politiche. Liberamente ispirato a “Marconi 1 e 2” di Mario Giorgi, lo spettacolo vedrà la partecipazione di Giulia Manni, Davide Lora e Filippo Pagotto, con la regia di Angela Malfitano.

Domenica 21 aprile alle 10:00 si svolgerà una visita guidata tra oggetti storici, apparati interattivi e radio d’epoca fino a giungere nella emozionante “Stanza dei Bachi”, il luogo in cui Marconi a soli 21 anni di età ha inventato la comunicazione senza fili. Nel pomeriggio, alle 16:00, si svolgerà l’attività per ragazzi “I nascondigli di Guglielmo-Orienteering” (7-12 anni), attraverso la quale l’esterno di Villa Griffone diventerà teatro per scoprire alcune curiosità sul giovane inventore. La giornata di attività si concluderà alle 17:00 con “Guglielmo Marconi. Il ragazzo che fece parlare il mondo”, un incontro con le autrici Laura Tenorini e Mirka Ruggeri della graphic novel che racconta la biografia a fumetti di Marconi, edita da Tunué (dagli 8 anni).

Nato a Bologna il 25 aprile 1874, Guglielmo Marconi con le sue intuizioni ha scritto la storia. A lui si deve non solo l’invenzione della telegrafia senza fili attraverso le onde radio, che gli valse il Premio Nobel per la fisica nel 1909, ma anche la nascita del wireless, della radio e della comunicazione senza confini. Proprio in occasione del 150° anniversario dalla nascita, il Ministero della Cultura ha istituito un Comitato Nazionale per la promozione di manifestazioni in Italia e all’estero mirate a valorizzarne la figura.