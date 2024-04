25 aprile a Campogalliano: iniziative da sabato 20 aprile al 5 maggio

Anche quest’anno è ricco e articolato il programma delle iniziative organizzate a Campogalliano in occasione del 25 Aprile, festa della Liberazione.

Si comincerà sabato 20 Aprile, alle ore 10, con il consueto “Omaggio ai cippi del territorio”, che prevede la deposizione di corone e fiori alle lapidi presso il Municipio, al Monumento alla Resistenza, al Sacrario ai caduti delle due guerre presso il cimitero, al murale presso la scuola primaria e ai cippi ai caduti da parte delle autorità, dell’ANPI e dei cittadini. Per chi è vuole partecipare a questo momento il ritrovo è davanti al Municipio di Piazza Vittorio Emanuele II. domenica 21 Aprile, alle 10, presso la Chiesa Parrocchiale di Campogalliano, verrà celebrata la messa per i caduti della guerra di Liberazione.

Mercoledì 24 aprile è in programma l’”Omaggio ai caduti” quando, alle ore 10, le classi V della scuola primaria depongono fiori al Monumento alla Resistenza, al Sacrario ai caduti delle due guerre presso il cimitero, al murale presso la scuola primaria e al Cippo di via Albone, per poi confluire in piazza Vittorio Emanuele II dove, alle 11,15, avranno luogo le letture di poesie e testimonianze e deposizione di fiori a ricordo dei caduti, presso la Lapide della Seconda Guerra Mondiale, a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Il giorno dell’anniversario, giovedì 25 Aprile, alle 10 ci sarà la Manifestazione Provinciale mentre al pomeriggio si svolgerà la tradizionale “Pedalata popolare Cicloidi”, con ritrovo e partenza alle ore 14,30 dalla piazza e con tappe a Saliceto Buzzalino e Panzano, e con arrivo e ristoro presso il Circolo A. Goldoni (Laghi Curiel) dove verranno estratti i premi della tradizionale Lotteria il cui ricavato sarà destinato all’ANPI di Campogalliano.

Il ristoro per i partecipanti è offerto da: APS Circolo al Parco A. Goldoni – Soc. Coop Agricola Latteria di Campogalliano Snc, Molinari Spa – Self Service Dogana Srl

In caso di maltempo la pedalata sarà annullata ma la lotteria verrà sorteggiata comunque.

Nuovo Salumificio Campogalliano – Modena più CONAD Campogalliano unità locale.

In caso di maltempo la pedalata sarà annullata ma la lotteria verrà sorteggiata comunque.

L’Amministrazione comunale ringrazia fin d’ora tutti coloro che collaborano per la buona riuscita dell’iniziativa: APS Circolo al Parco A. Goldoni, ASD Circolo Polisportiva Campogalliano e il suo settore Ciclismo, CRI – Croce Rossa Italiana Comitato locale di Carpi sede di Campogalliano, Loris Goldoni referente dell’ANPI Sezione di Campogalliano, tutti i volontari che supportano e rendono possibile l’evento.

Le iniziative però non si concluderanno quel giorno perché domenica 5 maggio è in programma “Senzetà Generazioni Resistenti”, visita a Casa Cervi, a Gattatico (RE); si visiteranno casa, museo e parco, in un percorso sulla Resistenza tra natura e storia riservato a ragazze e ragazzi dagli 11 anni ad iscrizione gratuita presso il Centro Giovani.

Per info e iscrizioni: Whatsapp 059/85.10.08 E-mail: lavilla@comune.campogalliano.mo.it

Si ricorda infine che si avvicina il “Viaggio della Memoria” a Trieste e Lubiana, previsto da venerdì 10 a domenica 12 maggio con la partecipazione gratuita per i bambini delle classi IV e V della scuola primaria, delle classi della scuola secondaria di primo grado e per tutti i ragazzi residenti nati dal 2014 e 2005.