Campogalliano, disponibilità a fare gli scrutatori per le elezioni dell’8 e 9 giugno

In previsione delle elezioni europee e comunali dei prossimi sabato 8 e domenica 9 giugno sarà necessario nominare i componenti degli uffici elettorali di sezione.

La nomina come scrutatore, oltre al possesso dei requisiti di legge, prevede venga accertata la disponibilità, privilegiando chi versa in condizioni economiche disagiate; ciò avviene tramite apposito invito ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune a dichiarare la propria preventiva disponibilità. Preso atto di tale dichiarazione questa verrà valutata dalla Commissione elettorale che procederà ad effettuare la nomina quale componente dei seggi elettorali.

L’amministrazione comunale invita pertanto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune a dichiarare la propria preventiva disponibilità per essere nominati quali scrutatori per le consultazioni elettorali sopra indicate dell’8 e 9 giugno 2024.

Le dichiarazioni di disponibilità devono essere redatte sull’apposito modulo disponibile sul sito del Comune https://trasparenza.terredargine.it/campogalliano/?page_id=740 e devono pervenire, accompagnate da copia di documento d’identità valido del sottoscrittore, entro sabato 11 maggio 2024, con una delle seguenti modalità, per le quali vale comunque la data di arrivo:

consegna a mano all’Uff. protocollo del Comune, al piano terra del municipio, piazza Vittorio Emanuele II, n. 1

tramite il servizio postale

invio per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.campogalliano.mo.it

invio per posta certificata PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it

Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio elettorale ai recapiti: 059899405, 059899415, 059899406 oppure facile@comune.campogalliano.mo.it