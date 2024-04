Alcuni appuntamenti previsti nei prossimi giorni a San Possidonio

L’Amministrazione Comunale, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile “Festa della Liberazione e della Resistenza”, ricorrendo il 79° Anniversario della Costituzione, – in accordo con l’A.N.P.I – ha approvato un programma di iniziative per i giorni 19 – 21 aprile 2024.

Venerdì 19 aprile 2024:

Ore 20.30 ritrovo in Piazza Don Andreoli. – Camminata per la resistenza – I ragazzi delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo S. Neri, si recheranno sui luoghi simbolo della Resistenza a San Possidonio, condividendo con gli intervenuti, il lavoro svolto nella realizzazione del progetto “La Scelta” a cura dell’Associazione Educamente. Saranno accompagnati dai ragazzi della Fondazione Scuola di Musica dell’UCMAN, diretti dal Maestro Enrico Malagoli.

Seguirà saluto del Presidente dell’ANPI di San Possidonio che nell’occasione consegnerà ai ragazzi una copia della Costituzione Italiana.

Domenica 21 aprile 2024:

Ore 10.30 ritrovo in Piazza Don Andreoli – formazione del corteo per la deposizione di corone d’alloro sulle lapidi dei caduti partigiani in Piazza Andreoli, cimitero.

Il corteo è accompagnato dai ragazzi della Fondazione Scuola di Musica dell’UCMAN, diretti dal Maestro Enrico Malagoli.

Ore 11.00 SS. Messa

Seguirà piccolo rinfresco e pranzo in Villa Varini dalle ore 12.30.

Ore 16.30 Piazza Andreoli – Concerto spettacolo – “Four woman” del gruppo “FLEXUS” , con la partecipazione dell’attrice Elisa Lolli.

Sabato 20 aprile 2024

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta del

Volontariato, ha programmato l’inaugurazione della nuova palestra comunale con scopertura targa, situata nel Piazzale Vinay, con accesso da Via Chiavica.

Il programma dell’inaugurazione prevede:

Ore 16.00 apertura della Mostra “Artisti Italiani e Francesi” presso il Municipio;

Dalle ore 17.00 inaugurazione della Palestra e del Piazzale intitolato a Vinay con i saluti istituzionali del Sindaco Carlo Casari;

Il Branco in concerto a seguire aperitivo;

Alle ore 20,00 Concerto della Banda scolastica in Palazzurro – buffet e a seguire discoteca;

Alle ore 21.00 Aperitivo a cura di Ekoclub e CIS (Comitato Genitori);

E’ possibile trovare tutte le informazioni nella locandina dedicata all’evento sul sito web del Comune di San Possidonio e su tutti i canali social.

INSIEME PER LA LEGALITA’: PREVENZIONE CONTRO LE DIPENDENZE – BULLISMO – SOCIAL – DIRITTI UMANI

Progetto ideato dall’Amministrazione Comunale di San Possidonio, con la partecipazione della Polisportiva e della Virtus, per promuovere la cultura e i principi della legalità. Nelle serate aperte a tutta la cittadinanza, vengono trattate diverse tematiche riguardanti le problematiche giovanili ed in particolare il bullismo e cyber-bullismo, l’utilizzo di internet e dei social-network con i relativi rischi ad esso connessi, uso di alcool e sostanze stupefacenti.

Martedi 23 aprile 2024 presso l’Auditorium “Principato di Monaco”, via Focherini,1 ore 21.00: SEMINARIO SUI SOCIAL – “Social quando il virtuale diventa reale” con il Dott.re Maurizio Saravalli (aperto a tutta la cittadinanza). Il dott. Saravalli, è laureato in scienze dell’Educazione con indirizzo “Educatore Professionale” presso l’università degli studi di Verona. Ha seguito un master post Universitario di formazione per la professione di “Pedagogista Clinico” presso l’ISFAR di Firenze.

Ha esperienza in ambito educativo e rieducativo con soggetti presentanti disabilità fisica e/o psichica e in gestione gruppi di lavoro e facilitazione trasmissione informazioni.