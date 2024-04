Al Comunale Comunale Pavarotti-Freni un concerto della Stuttgart Philharmonic Orchestra con la pianista Nareh Arghamanyan

Jan Willem de Vriend è direttore ospite principale dell’Orchestre National de Lille e della Stuttgart Philharmonic Orchestra. A livello internazionale è regolarmente ospite di prestigiosi complessi quali Belgian National Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra, Netherlands Radio Philharmonic, Orchestre National de Lyon, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Tonhalle-Orchester Zürich, Warsaw Philharmonic Orchestra e Yomiuri Nippon Symphony Orchestra. Dal 2015 al 2021 ha ricoperto la carica di direttore ospite principale dell’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Ormai di casa al Musikverein di Vienna come al Lincoln Center di New York, Nareh Arghamanyan appare regolarmente nelle maggiori sale da concerto al mondo, quali la Wigmore Hall, la Philharmonie di Berlino, la Laieszhalle di Amburgo, la Herkulessaal di Monaco, la Konzerthaus di Vienna, la Gewandhaus di Lipsia, e ancora a Los Angeles, Dortmund, Düsseldorf, Boston, Philadelphia, Kuala Lumpur e Osaka. Tiene spesso recital nelle principali città dell’Asia, Europa e Nord America ed è ospite abituale di festival di grande richiamo quali Festival di Lucerna, Festival di Colmar, Bregenzer, Mecklenburgischer e Schwetzinger Festspiele, Festival dello Schleswig-Holstein, Festival di Lanaudière, di Tanglewood, Marlboro, di Singapore e di Portland.

Oltre alla programmazione ufficiale svolta nella sede della sua città, la Stuttgart Philharmonic appare regolarmente presso centri musicali di grandissimo richiamo come il Conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano, il Festival di Salisburgo, a Lucerna, Zurigo, Vienna e Anversa. Inoltre, nel 2013 è stata nominata orchestra in residenza presso l’Heidenheim Opera Festival. Il solido e trionfale percorso artistico della Stuttgart Philharmonic Orchestra è ampiamente documentato non solo da collaborazioni di chiara fama ma anche da un’intensa attività discografica. Innumerevoli sono infatti le pubblicazioni di opere di autori quali Sergei Rachmaninoff, Alexander Scriabin, Gustav Mahler e Ludwig van Beethoven. L’intensa attività concertistica vede la Stuttgart Philharmonic abitualmente presente presso le più importanti sale di Stati Uniti, Giappone, Sud America, Cina, Messico e Italia.

