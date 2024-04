Vivicittà, a Reggio Emilia un weekend di sport in piazza

In città sarà un weekend di sport e partecipazione attiva. Tutto è pronto per Vivicittà, la manifestazione che da 40 anni anima i centri storici di tutta Italia e non solo.

Si attendono di due giorni di grande partecipazione a Reggio Emilia, a partire da sabato con il programma di “Aspettando Vivicittà” inserito anche nel progetto all’interno del progetto regionale Sport-Lab-4-All, promosso da Uisp Emilia-Romagna e co-finanziato dalla regione Emilia-Romagna.

Dalle 15:00 di sabato in piazza della Vittoria bambini e adulti potranno divertirsi giocando a basket e volley, cimentarsi in scherma, tiro con l’arco, footgolf, discgolf, parkour, tennis ed entrare nella macchina del tempo con i Giochi tradizionali UISP.

I più giovani potranno testare le proprie competenze in ambito di circolazione stradale sul percorso di “bici in sicurezza” realizzato in collaborazione con gli agenti della Polizia Stradale.

Alle 16:00 e alle 17:00 è prevista anche una narrazione di e con Marco Bertarini nel Foyer del Teatro Municipale Valli dal titolo “Il valore del sudore. Storie di sportivi”. L’iniziativa si rivolge ai bambini dai 6 anni in poi (accesso gratuito con iscrizione dal sito: www.uisp.it/reggioemilia/pagina/vivicitt-reggio-emilia) è organizzata dalla Fondazione per lo Sport nell’ambito del progetto “Parole in movimento” realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura. Nel pomeriggio anche esibizioni di danza a cura delle scuole UISP.

Per domenica si attendono in piazza migliaia di persone tra bambini, scuole e famiglie e centinaia di podisti. Ad oggi gli iscritti alla gara competitiva sono 246, un numero destinato ad aumentare con le iscrizioni di domenica mattina in piazza. Si parte domenica alle 9:30 con ritrovo a partire dalle ore 8:00. Le iscrizioni proseguono in piazza della Vittoria sabato pomeriggio e domenica mattina allo stand Uisp.