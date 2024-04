Rubano capi di abbigliamento e accessori di moda in un centro commerciale: denunciati a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 aprile, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia, è intervenuto presso un noto centro commerciale in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un possibile furto in atto. Giunti sul posto, gli agenti prendevano subito contatti con il richiedente che riferiva di aver notato alcuni soggetti, presumibilmente sudamericani, che si aggiravano tra i negozi con fare sospetto.

Poco dopo, gli operatori rintracciavano tre persone, corrispondenti alle descrizioni fornite dal richiedente, che si aggiravano ancora all’interno del centro commerciale. Si trattava di tre peruviani: un uomo di 31 anni e due donne di 29 e 25 anni. Immediatamente i soggetti venivano sottoposti ad attività di perquisizione che veniva, poi, estesa all’auto di una delle tre che si trovava in sosta nei parcheggi. All’interno della vettura in questione si rinvenivano diversi capi di abbigliamento e accessori di moda, ancora muniti di cartellino, probabile oggetto di furto e ricettazione.

Sulla base di quanto accaduto, i soggetti venivano accompagnati in Questura e, al termine degli accertamenti di rito, venivano deferiti in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato e ricettazione. Inoltre, il 31enne e la 29enne venivano deferiti anche per reati in materia di immigrazione in quanto risultati irregolari sul territorio nazionale. La merce rinvenuta è stata immediatamente sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.