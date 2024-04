Nonantola festeggia la primavera domenica 14 aprile grazie all’evento “Prima Vera”. Vasto il programma che prevede il Mercato Toscano su Viale Rimembranze e il Mercato dei Fiori in Piazza Gramsci. Per l’arte spazio alle Esposizioni di Pittura, Scultura e Fotografia in Piazza Liberazione e via del Passeggio, a cura di NonantolArte e dell’Associazione La Clessidra APS. Sempre in Piazza Liberazione presenti i banchi di Street Food e il Mercatino Artistico Creativi, a cura della locale Pro Loco.

Dopo il grande successo dell’anno scorso – commenta l’Assessore agli eventi Massimo Po – siamo lieti di ripresentare questa giornata che unisce shopping, arte, specialità culinarie, giochi per i bimbi e voglia di stare assieme per le vie di Nonantola colorate a festa. Un evento apprezzato dalla comunità e dai turisti in aumento nel nostro centro storico.

2° Festa del Gioco

Bimbi e giovani saranno coinvolti in Piazza Liberazione dal gioco degli Scacchi, dal Torneo di Calcio Balilla, dall’iniziativa “Pokemon Collection!” E da “Rifiurobot”. Inoltre presenti i “Claun di corsia vip Modena” e la possibilità di provare i “Giochi di strada”.