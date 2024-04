Maurizio Gasparri ha incontrato i candidati sindaco del centrodestra

Tappa nel distretto ceramico per Maurizio Gasparri. Il Capogruppo di Forza Italia al Senato ha incontrato, a Fiorano, i quattro candidati sindaco del centrodestra ovvero Maurizio Prandi (Formigine), Barbara Goldoni (Maranello), Giuseppe Manfredini (Fiorano) e Francesco Menani, che a Sassuolo è anche Sindaco uscente.

«Questa è una zona importante, una terra di eccellenza: incontro volentieri i candidati sindaco per raccoglierne le istanze e per capire che tipo di supporto possiamo dare alla loro candidatura. Il nostro è un patto di amicizia tra le forze sul territorio, un progetto di governo. Campagna elettorale impegnativa? La campagna elettorale è il sale della vita democratica: noi come centrodestra registriamo con positività che zone che una volta non erano contendibili oggi lo sono, come conferma Sassuolo, governato dal centrodestra».

I quattro candidati, a loro volta, hanno sottolineato «questa è una giornata nel segno dell’unità. Crediamo fermamente nel progetto e nella necessità di ragionare su strategie comuni e tematiche di distretto».