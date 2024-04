Domenica 14 aprile i Lions Club della provincia di Reggio Emilia celebrano la loro giornata con tante iniziative in città e provincia

In tutto il mondo domenica 14 aprile si celebra il Lions Day e anche tutti i Club Lions della città e della provincia di Reggio Emilia si sono mobilitati per festeggiare questa giornata con un programma di iniziative gratuite, dedicate ai bambini, ai giovani e alle famiglie.

“Lo scopo del Lions Day è incontrarsi per condividere e far conoscere ai cittadini le numerose attività, volontarie e gratuite – in ambito sanitario, culturale, musicale, sportivo, educativo, con attenzione ai giovani e alle disabilità, e per il contrasto alla fame – realizzate con senso di solidarietà e autentico spirito di servizio, sentimenti che stanno alla base dell’azione dei Lions” hanno spiegato il presidente della 5ᵃ Circoscrizione del Distretto 108 Tb del Lions Club International Sergio Vaiani, la presidente di Zona 10 del Distretto 108 Tb del Lions Club International Cristina Campari nel corso di una conferenza stampa, nella Sala del Consiglio della Provincia di Reggio Emilia, alla quale ha partecipato l’assessore a Educazione, conoscenza, città Universitaria e sport del Comune di Reggio Emilia, Raffella Curioni.

“Abbiamo riqualificato la città e piazza San Prospero per renderla sempre più accogliente e aperta e ci fa davvero piacere che i Lions, da sempre attenti e con grande generosità ai bisogni dei cittadini più fragili, festeggino in questo luogo simbolo di Reggio la loro giornata internazionale – ha detto l’assessore Curioni – i Lions sono un’associazione fondamentale per il nostro territorio e rappresentano perfettamente il valore positivo della collaborazione fra pubblico e privato che, nel rispetto delle unicità, ha la capacità di lavorare insieme per il benessere della Comunità”.

Anselmo Speroni, segretario Lions Club Sant’Ilario D’Enza e delegato per il Lions Day, accompagnato dal presidente del suo Lions Club James Benelli insieme ai presidenti degli 11 Lions Club di Reggio Emilia e della provincia, ha quindi illustrato il vasto programma dell’edizione 2024 del Lions Day, “organizzato e condiviso dagli oltre 300 Soci, insieme a un Leo Club, attivi su tutto il territorio della città e della provincia, quest’anno è suddiviso in tre momenti diversi”:

Reggio Emilia – Piazza San Prospero – dalle 9 alle 18

Domenica, nel cuore della città, nella rinnovata e splendida Piazza San Prospero, sono davvero tantissime le iniziative gratuite realizzate grazie all’impegno e alla generosità dei Soci Lions, di associazioni e volontari.

L’attenzione alla salute e alla prevenzione, sono tra le missioni principali dei Lions, che per tutta la giornata di domenica metteranno a disposizione gratuitamente medici oculisti per effettuare screening della vista, con refrattometri digitali di ultima generazione, in collaborazione con l’Associazione Ottici della Provincia di Reggio Emilia.

In collaborazione con l’Associazione Diabetici della provincia di Reggio Emilia-ODV, per l’intera giornata i professionisti medici Lions effettueranno anche esami gratuiti per il controllo della glicemia.

All’edizione 2024 del Lions Day quest’anno si aggiunge anche un altro importantissimo servizio: grazie alla disponibilità della Fondazione Progetti del Cuore di Reggio Emilia, in piazza San Prospero sarà presente per tutta la giornata anche un ambulatorio mobile, con personale qualificato, per effettuare gli esami di ecografia e mammografia.

E non potevano mancare le iniziative di intrattenimento per il divertimento dei bambini, ma anche per i più grandi: in collaborazione con la casa editrice Asmodée, sono previsti diversi momenti dedicati ai giochi da tavolo e di ruolo.

Per tutta la giornata di domenica piazza San Prospero sarà animata anche dagli stand dedicati ai service realizzati nel corso degli anni dai Lions. Il “Contrasto alla Fame”, uno dei temi più sensibili del fondatore dei Lions, Melvin Jones, sarà rappresentato da due organizzazioni che da anni operano sul territorio e che beneficiano del supporto costante e dei service dei Lions Club: “Dora Emporio solidale” e il “Centro d’ascolto delle Povertà-Sintonia” della Parrocchia di San Pellegrino, guidata da don Giuseppe Dossetti. I Lions contribuiscono alla distribuzione settimanale di oltre 400 pacchi alimentari.

Nella mattinata di domenica i Soci Lions allestiranno una postazione davanti al Conad Le Querce per effettuare una raccolta alimentare, che sarà destinata a Dora Emporio solidale, rappresentato in conferenza stampa dal presidente Emilio De Pascale.

Lo stand dedicato al “Supporto ai giovani e alle disabilità” vedrà la testimonianza di due associazioni onlus senza fini di lucro della città: “Credere per Vedere” e “Cooperativa Sociale Hesèd”. Sostenute nelle loro attività dai Soci Lions e dalla Fondazione Internazionale LCIF, per creare occupazione ai giovani con disabilità, che assemblano componenti industriali, ricondizionano e donano vecchi computer rigenerati e protesi motorie agli arti a persone disabili, realizzate con stampanti in 3D. Durante tutta la giornata saranno operative le stampanti.

Inoltre sarà allestito un maxi schermo dove verranno proiettati video istituzionali dei tanti service alla comunità locale e internazionale di cui si rendono protagonisti i Lions.

Guastalla – ore 9.30

In provincia, a Guastalla, una bella passeggiata sulle rive del Po con gli amici a quattro zampe è l’iniziativa coordinata dai soci del Lions Club Guastalla “Ferrante Gonzaga”. Alle ore 9.30 ritrovo nel parcheggio Ragazzi del Po (via Costa): gli amici pelosi accompagnati dai loro padroni potranno partecipare alla “Zampalonga”, una camminata a scopo benefico nella splendida natura che costeggia il grande fiume. Il ricavato sarà devoluto al “Servizio Cani Guida per non vedenti dei Lions”, il centro addestramento di Limbiate.

Reggio Emilia – Basilica di San Prospero – ore 21

Il Lions Day, domenica 14 aprile, si concluderà con una straordinaria esibizione, aperta alla città, della Corale Verdi di Parma. Alle ore 21 nella Basilica di San Prospero, il soprano Sara Minieri, il tenore Federico Bonghi, il basso Davide Ruperti, insieme alla Corale, saranno diretti dal maestro Claudio Cirelli. Al pianoforte il maestro Federico Toscano.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ha partecipato anche la presidente della Corale Giuseppe Verdi Enrica Valla, che ha così commentato: “Abbiamo accolto con piacere questo invito, anche perché io stessa faccio parte dei Lions. Porto quindi i saluti del direttore della Corale, maestro Claudio Cirelli che ha preparato un programma in cui la parte del leone la farà sicuramente Verdi, ma avremo anche altri importanti autori, tra cui Donizzetti, Verdi, Fauré, Wagner e Rossini”. Il concerto aperto alla città è gratuito a offerta libera e responsabile.