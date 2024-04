Centri estivi, da lunedì 15 aprile sarà possibile precompilare e salvare la domanda senza inviarla

Da lunedì 15 aprile sarà possibile precompilare la domanda online di iscrizione ai centri estivi senza inviarla.

Questa possibilità è stata introdotta a partire da quest’anno allo scopo di ridurre al minimo i disagi per le famiglie durante l’iscrizione, in quanto consente di avere più tempo a disposizione per la valutazione e la scelta del centro estivo e delle settimane di frequenza.

Collegandosi al portale dedicato con le proprie credenziali Spid, dal 15 al 28 aprile sarà dunque possibile precompilare online la domanda, salvarla in bozza, modificarla ma non inviarla. Per ogni settimana scelta si potranno indicare fino a 3 preferenze.

L’invio della domanda avverrà solo quando apriranno le iscrizioni, che saranno divise per fasce di età, anche in considerazione del diverso periodo di sospensione scolastica.

Si comincia con dal 29 aprile al 6 maggio, con la fascia d’età 6-14 anni (ovvero bambine e bambini nati dall’1/1/2010 al 31/12/2017 e quelli nati dall’1/1/2018 al 30/04/2018 che frequentano la scuola primaria come anticipatari).

Successivamente, dal 6 al 13 maggio, sarà la volta della fascia di età 3-6 anni (ovvero bambini/e nati dall’1/1/2018 al 31/12/2020 e quelli nati dall’1/1/2021 al 31/12/2021 anticipatari alla scuola dell’infanzia sia pubblica che privata oppure iscritti alle sezioni primavera).

“Lavoriamo ogni anno per portare innovazioni al modello dei centri estivi, confermando un forte impegno a sostegno delle famiglie e per inclusione. Il nuovo sistema di compilazione anticipata della domanda faciliterà la gestione del picco di accessi nei giorni di apertura delle iscrizioni – spiega l’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Va comunque ricordato che l’offerta estiva è ampia. Le famiglie possono esprimere 3 preferenze: l’anno scorso l’85% dei bambini è stato assegnato al centro di prima scelta, il restante 15% a quello di seconda”.

Sabato 20 aprile, dalle 10 alle 18, al parco San Donnino ci sarà l’open day di presentazione delle proposte educative per l’estate 2024, che comprendono non solo i centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna ma anche Scuole aperte d’estate, ovvero le opportunità estive per ragazzi e ragazze da 11 a 16 anni offerte dalle istituzioni scolastiche.

https://www.bolognazerodiciotto.it/calendario-z18/open-day-centri-estivi-2024

C’è ancora tempo fino al 23 aprile per richiedere i contributi, sia per i centri estivi convenzionati che per Scuole aperte, compilando il modulo di domanda specifico:

https://servizi.retecivica.lepida.it/modulistica/C_A944/C_A944_RICHIESTA_CONTRIBUTO_CE_24#template;modulo=C_A944_RICHIESTA_CONTRIBUTO_CE_24

Le iscrizioni a Scuole aperte partiranno dalla metà del mese di maggio e saranno gestite direttamente dalle singole scuole.

Maggiori informazioni

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/scuole-aperte-estate