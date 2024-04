Casolari (Lapam Confartigianato) sul bando regionale per le imprese del commercio

«Si tratta di una misura apprezzabile, che vuole andare in aiuto a un settore, quello del commercio, che di questi tempi riscontra importanti difficoltà. I negozi di vicinato e in particolar modo il commercio tradizionale stanno vivendo una crisi senza precedenti con innumerevoli chiusure che portano allo spopolamento dei centri urbani. Questo comporta un problema che non tocca solamente l’ambito economico, ma anche quello sociale: i negozi di vicinato, oltre a fornire un servizio a tutta la cittadinanza, rappresentano un fattore chiave per quanto riguarda la sicurezza e il presidio del territorio. Negli ultimi vent’anni, le trasformazioni dei consumi prima (polarizzazione nei centri commerciali) e il cambio delle abitudini di acquisto poi (acquisti online spregiudicati) hanno di fatto modificato radicalmente la composizione fisica e geografica di centri storici e centri commerciali naturali urbanisticamente istituiti».

Daniele Casolari, segretario Licom, esprime parere positivo sul bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna come Sostegno all’innovazione delle imprese del commercio di vicinato e ambulante, del pubblico intrattenimento e dei pubblici esercizi anche polifunzionali, che si svolgerà in modalità click day e aprirà alle ore 10 del 16 aprile. Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del bando ammontano complessivamente a 10 milioni di euro: il contributo previsto verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile per un massimo di 70 mila euro.

«È importante che si adottino misure concrete per le imprese che vogliono investire innovando e riqualificando le attività – conclude Casolari –. Il contributo va in questa direzione ed è necessario per affrontare la trasformazione dei mercati e le nuove tendenze dei consumatori. Si tratta quindi di un’occasione. Lapam Confartigianato mette a disposizione il proprio ufficio credito e finanza agevolata per la consultazione e la compilazione delle domande. Tutte le imprenditrici e gli imprenditori interessati possono quindi mettersi direttamente in contatto con i nostri uffici per essere supportati a 360° nella compilazione e nel percorso da seguire per accedere al bando che ha l’obiettivo importante di supportare l’ammodernamento e la riqualificazione delle attività».