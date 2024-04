Siglata un’intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne nei Comuni dell’Unione del Sorbara

L’Unione Comuni del Sorbara, la Polizia locale di Bastiglia, Bomporto e Ravarino, la Polizia locale di Castelfranco Emilia, la Polizia locale di San Cesario sul Panaro, l’AUSL di Modena/Distretto di Castelfranco Emilia, l’Associazione Casa delle Donne contro la violenza ODV, l’Associazione Gruppo Donne e Giustizia e il centro Documentazione Donna ETS hanno siglato un protocollo operativo per la promozione, attivazione e gestione integrata di azioni di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne e di genere .

L’obiettivo del protocollo è quello di delineare prassi operative virtuose tra i vari soggetti coinvolti nel percorso di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, definendo le modalità per l’attivazione e gestione integrata di azioni di informazione e sensibilizzazione, accoglienza, presa in carico, gestione e sostegno nel percorso di uscita dalla violenza per donne residenti (o temporaneamente dimoranti) nei Comuni dell’Unione del Sorbara.

Se le azioni di contrasto alla violenza hanno come destinatarie le donne vittime di violenza ed eventuali minori coinvolti, le azioni di informazione nelle quali si impegnano i soggetti firmatari del protocollo d’intesa riguardano la sensibilizzazione e formazione di tutta la cittadinanza, in particolare delle nuove generazioni, con un’attenzione prioritaria al coinvolgimento degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Tra le azioni da mettere in campo sono previste anche la divulgazione all’interno della propria organizzazione delle informazioni sulla rete dei servizi del territorio che si occupano di accoglienza e di supporto alle donne vittime di violenza, l’accoglienza e l’ascolto delle donne vittime di violenza, fornendo informazioni sui servizi da contattare nei Comuni dell’Unione del Sorbara e, per finire, il monitoraggio e la valutazione congiunta dell’andamento delle prassi e delle collaborazioni in essere con l’eventuale riprogrammazione delle azioni ritenute necessarie.