Proseguono senza sosta i servizi di controllo in zona stazione di Reggio: due soggetti denunciati

Nel pomeriggio di martedì 9 aprile, operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, impegnato in un servizio di controllo del territorio in zona stazione, fermavano in Piazzale Marconi un soggetto per un normale controllo.

L’uomo, un 42enne di origine indiana, vistosamente alterato a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche, andava in escandescenza senza alcun motivo e, mentre si trovava vicino alla vettura di servizio, la colpiva con calci e pugni danneggiando il gruppo ottico posteriore.

Immediatamente il 42enne veniva bloccato dagli operatori e riportato alla calma. Condotto in Questura per gli accertamenti del caso, lo stesso veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di danneggiamento.

Poco più tardi un’altra pattuglia della Polizia di Stato, anch’essa impiegata in servizi di controllo del territorio in zona stazione, procedeva al controllo di un soggetto che stazionava in piazza Reverberi.

L’uomo, un 31enne di origine guineana, senza fissa dimora e con tantissimi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, veniva trovato in possesso di circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack, suddivisa in 5 dosi, oltre che un coltellino a serramanico e 25 euro in banconote di piccolo taglio.

Al termine degli accertamenti di rito e in considerazione delle modalità di conservazione dello stupefacente, prontamente sequestrato, il 31enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanza stupefacente.