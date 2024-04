Elezioni 8 e 9 giugno: al via a Modena la ricerca degli scrutatori

Gli elettori del Comune di Modena iscritti all’Albo degli scrutatori hanno tempo fino a venerdì 26 aprile per dare la propria disponibilità in vista delle elezioni Europee e Comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno. Per comunicare la disponibilità è necessario compilare il relativo form online sul sito del Comune (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni) indicando lo stato di disoccupazione, di inoccupazione o di assenza di reddito e l’eventuale iscrizione al Centro per l’impiego di Modena. Chi si trova in queste condizioni avrà, infatti, precedenza nella nomina. Chi non è iscritto all’Albo può presentare comunque la domanda come “riserva” selezionando la voce “non iscritto all’albo”.

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili sabato 8 giugno dalle 08.45 sino al completamento delle operazioni preliminari alle votazioni, poi nel pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 23 per le operazioni di voto e domenica 9 giugno dalle 6.45 alle 23 per le operazioni di voto; poi senza interruzione per lo scrutinio delle elezioni Europee fino alla loro conclusione. Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali avverrà lunedì 10 giugno dalle ore 14 fino al termine delle operazioni.

La Commissione Elettorale comunale valuterà le comunicazioni di disponibilità ricevute e chi sarà nominato scrutatore riceverà la nomina al proprio indirizzo di residenza.

Gli importi per la prestazione saranno definiti e comunicati alle Amministrazioni pubbliche tramite circolare ministeriale: nel 2019 il compenso per gli scrutatori nei seggi ordinari fu di 121 euro, per quest’anno ci si aspetta un aumento intorno 15 per cento.

Dalle funzioni di scrutatore sono esclusi: i dipendenti del ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, così come i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

OCCHIO ALLA TESSERA ELETTORALE

Verificarla per tempo: in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi è possibile chiederla nuova prenotando un appuntamento all’Anagrafe

In vista delle elezioni Europee e Comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno, gli elettori modenesi sono invitati a accertarsi di essere in possesso della tessera elettorale e che abbia ancora spazi disponibili per la timbratura.

Gli elettori, infatti, dovranno presentarsi al proprio seggio con la tessera, indispensabile per esercitare il diritto di voto, e un documento di identità o riconoscimento. In caso di smarrimento o deterioramento, oppure di esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile richiederne una nuova prendendo un appuntamento all’ufficio elettorale di via Santi tramite l’Agenda online del Comune o telefonicamente (al numero 059 2032077 il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 18 e il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13), oppure di persona al Punto Informativo dell’Anagrafe o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Grande.

La tessera elettorale è un documento personale che si deve conservare perché serve per 18 consultazioni e deve essere esibita al presidente di seggio a ogni elezione insieme a un documento d’identificazione (carta d’identità cartacea o elettronica, patente di guida, passaporto o altro documento equipollente purché munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciato da un’Amministrazione dello Stato). Questi documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore. A ogni elezione, sulla tessera viene apposto un timbro per attestare l’avvenuta votazione.

Tutte le informazioni sulle elezioni e sui documenti necessari sono consultabili, in continuo aggiornamento, sulla specifica sezione del sito istituzionale (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).